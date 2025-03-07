قصف طيران روسي ، ومقتل العشرات في اشتباكات في الساحل السوري||هذه الخلفية والأسباب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الجمعة عن مقتل أكثر من 70 شخصا خلال الأيام الأخيرة في اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري غربي سوريا في اشتباكات بين قوات النظام السوري الجديد ومسلحين وصفوا على حد تعيبر البيان بأنهم فلول النظام السابق، من جانبه أوضح الصحافي من الجولان عطا فرحات أن قوات النظام استخدمت حوامات لتوجيه ضربات في قرى اندلعت منها الاشتباكات، كما قتل 35 من قوات النظام الجديد في كمين واشتباكات. لمتابعة مداخلته يمكن متابعة الفيديو المرفق.

وأوضح فرحات في مداخلته بنشرة التاسعة خلفية الأحداث، أسبابها والمتورطين بها، مشيرا الى أن قوات الأمن "حاولت قصف قرى بيت عانة والدالية لكونها قرى جبلية يصعب الوصول اليها ، وبدأ الأمر حين دخلت قوات الأمن الى الدالية لاعتقال عدد من الشبان المطلوبين، لكن رفض أبناء الدالية تسليمهم، والذي تسبب بوقوع اشتباكات وإطلاق نار على السكان مما دعا الى وصول دعم من القرى المجاورة للقرية، وتصعيد الوضع".

وتابع فرحات :"جدير بالذكر نقلا من مصادر أهلية موجودة في تلك القرى أنه بعد قصف الحوامات على القرى في المناطق الجبلية، كان هناك طيران عسكري حربي أجبر هذه الحوامات للعودة، وقيل أن الحديث يدور عن طيران روسي حربي، خصوصا أن هناك مطار روسي قريب من المنطقة"

وأضاف :"أسفرت الاشتباكات عن مقتل 35 من قوات الأمن العام السورية وعدد كبير من السكان، كما سمع دوي عشر انفجارات في مدينة اللاذقية ، وحدث اعتصام في مدينة طرطوس وسيطر الامن عليه وفرض حظر تجول في طرطوس".