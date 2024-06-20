المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية: "قبرص دولة عضو في الاتحاد وأي تهديد ضدها نعتبره تهديدا ضدنا"

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، اليوم الخمنيس، تعليقاعلى تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لقبرص التي اتهمها باستضافة مناورات مع القوات الإسرائيلية، إن "قبرص دولة عضو في الاتحاد وأي تهديد ضدها نعتبره تهديداً ضد الاتحاد ككل"، مشددا على أن "الجيش اللبناني يضطلع بدور أساسي إلى جانب اليونيفيل من أجل احتواء الوضع في جنوب لبنان".

وفي السياق، لم يتأخر الرد القبرصي، حيث قال الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليديس، في بيان رسمي، اليوم الخميس،إن "جمهورية قبرص ليست متورطة بأي حال من الأحوال في أعمال العداء" مشيرا إلى أنها "جزء من الحل وليست من المشكلة".

ومن جهتها أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم الخميس، أن "قبرص علقت إصدار التأشيرات لللبنانيين في سفارة البلاد في لبنان،

وكان نصر الله قد هدد في خطابه دولة قبرص، قائلاً: "إذا فتحت قبرص المطارات والقواعد لإسرائيل لمهاجمة لبنان - فإن هذا يعني أن حكومة قبرص ستكون جزءا من الحرب والمقاومة ستتصرف كما لو كانت حكومة قبرص جزءا من الحرب."

وشهد الأسبوع المنصرم تصعيداً من الجانبين أعقب استهداف إسرائيل طالب عبدالله، الذي يعد القيادي الأبرز الذي يقتل منذ بدء التصعيد عبر الحدود، بينما "أسفر التصعيد عن مقتل أكثر من 478 شخصاً في لبنان، بينهم 312 عنصراً على الأقل من حزب الله، و93 مدنياً على الأقل"، في حين أعلن الجانب الإسرائيلي عن "مقتل 15 عسكرياً و11 مدنياً"