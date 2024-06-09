الرئيس السوري يصدر مراسيم لعزل قاضيَين وحزب البعث "يعاقب" نوابه

قام الرئيس السوري بشار الأسد، بإصدار مراسيم لعزل قضاة من مناصبهم، فيما فرض حزب البعث الحاكم عقوبات على عدد من أعضائه، بينهم نقيب الفنانين.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، اليوم الأحد، أن بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 120 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق كل من القاضيين شذا نزار نصور، قاضٍ في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، وعبد الرحمن عبد الرزاق القطيني، قاضٍ في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الرابعة والدرجة الأولى.

ونص المرسوم على تصفية حقوق القاضيين المعزولين وفقاً للقوانين النافذة.

ياتي هذا القرار، بعد أن كان بشار الأسد قد أصدر في الثاني من شهر يونيو/ حزيران الجاري مرسومين بعزل قاضيين آخرين في محافظتي درعا والسويداء جنوبيّ سورية، وذلك بعد قرارات مماثلة شملت قضاة في دمشق وحلب وحمص، ضمن محاولات النظام للإيحاء بوجود محاربة للفساد المستشري بشدة في قطاع القضاء.

ووفق تقارير منظمة الشفافية الدولية، تحتل سورية المرتبة الـ 178، ضمن "مؤشر الفساد الذي تصدره المنظمة سنوياً"، ويرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة بالعالم.

من جانب آخر، أصدرت "القيادة المركزية لحزب البعث" قراراً بمعاقبة أعضاء في البرلمان السوري من حزب البعث، وحرمانهم الترشح مجدداً في الدورة المقبلة.