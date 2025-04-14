ترامب لا يستبعد الهجوم على النووي الإيراني: "إذا اضطررنا - سنفعل"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، خلال حديثه مع الصحفيين، إن "لدينا مشكلة مع إيران، ولكنني سأحلها - من السهل حلها تقريبا". وبالإضافة إلى ذلك، لم يستبعد الرئيس مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية: "إذا اضطررنا إلى ذلك، فسوف نفعل ذلك. أقترح عليهم الإسراع في التوصل إلى اتفاق".

وأضاف الرئيس أن "إيران تريد التعامل معنا، لكنها لا تعرف كيف. عقدنا اجتماعًا معهم يوم السبت، ولدينا اجتماع آخر السبت المقبل"، مضيفًا: "يجب على إيران التخلي عن فكرة الأسلحة النووية. يمكنها أن تكون دولة رائعة، طالما أنها لا تمتلك سلاحًا نوويًا".

وجاءت هذه التصريحات خلال تصريح لوسائل الإعلام خلال لقاء بين ترامب ورئيس السلفادور ناييب بوكيلي في البيت الأبيض. وأشار ترامب أيضًا إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قائلاً إن "الملايين ماتوا بسبب ثلاثة أشخاص - بوتين، وبايدن، وزيلينسكي. كل ما يمكنني فعله هو إيقاف ذلك". فيما يتعلق بإشعال النار في منزل حاكم ولاية بنسلفانيا، قال: "لم يكن المهاجم من مُحبي أحد، بل ربما كان مجرد شخص مضطرب. ولا ينبغي أن يحدث شيء كهذا".