الجيش الإسرائيلي: مقتل الجنديان الإضافيان اللذان قُتلا في الحادث الخطير في غزة توم روثستاين وأوري يوناتان كوهين

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساؤ اليوم السبت عن مقتل الجنديين، توم روثشتاين وأوري يوناتان كوهين هما الجنديان الإضافيان اللذان قُتلا في الحادث الخطير الذي وقع أمس في جنوب قطاع غزة، خلال عملية عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي. كما سقط في الحادث الرائد (احتياط) تشين غروس، والرقيب يوآف ريفر.

أسماء الجنديين: الرائد توم روثشتاين، 23 عامًا، من رامات جان، جندي في وحدة ياهالام، سلاح الهندسة القتالية، والرقيب أوري يوناتان كوهين، 20 عامًا، من نيفيه ياراك، جندي في وحدة ياهالام، سلاح الهندسة القتالية.

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وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم إبلاغ عائلات الجنديين، وسيتم تشييع جنازتيهما في وقت لاحق، وفقًا لقرار العائلتين. يُذكر أن التحقيق الأولي في تفاصيل حادثة الليلة الماضية يشير إلى أنه في حوالي الساعة 6:05 صباحًا، دخلت قوة من فرقة قتالية تابعة للواء الكوماندوز، مكونة من مقاتلي ماجلان وياهلام، مبنى متعدد الطوابق في الجزء الشمالي من خان يونس، بالقرب من بني سهيلة. عندما دخلت القوة وبدأت في مسح الطابق الثاني، لاحظت وجود شخص مشبوه داخل المنزل، فاستدعت قوة متخصصة من وحدة ياهلام. أثناء العلاج، تم تفجير العبوة الناسفة وانهار المبنى على القوة.

المقدم (احتياط) تشين غروس والرقيب يوآف ريفر هما المقاتلان اللذان سقطا في جنوب قطاع غزة: التحقيق الأولي في الحادث

قُتل المقاتلون الأربعة على الفور، وأصيب خمسة مقاتلين آخرين، وتم إجلاؤهم بطائرة هليكوبتر إلى المستشفيات. أصيب مقاتل واحد بجروح خطيرة وأربعة بجروح متوسطة. حتى الظهر، استمرت جهود الإنقاذ من بين أنقاض المنزل. في هذه المرحلة، لا يمكن تحديد ما إذا كانت القنبلة قد فُعلت عن بُعد أم نتيجة عمل من جانب المقاتلين. من المتوقع أيضًا أن يُجري جيش الدفاع الإسرائيلي تحقيقًا في عملية اتخاذ القرار منذ لحظة إدراكه أن الكشف مُريب.

أدرك الجيش الإسرائيلي ضرورة دخول المبنى بعد الاشتباه بوجود شبكة أنفاق ضخمة تخرج منه. يُعتبر المكان "ملاذًا آمنًا" لحماس على أطراف مدينة خان يونس. ووفقًا للاشتباه، فقد نفّذ الإرهابيون أعمالًا إرهابية.