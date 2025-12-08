"أين تعتقد الهدف التالي؟": قاصر إسرائيلي يعترف بالتجسس لصالح إيران

اعترف قاصر يبلغ من العمر 16 عامًا من منطقة وسط إسرائيل، كان على علاقة طويلة الأمد بعميل إيراني ونفّذ مهام مختلفة لصالحه، اليوم (الاثنين)، بارتكاب جرائم أمنية تتعلق بالتواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات للعدو. جاء ذلك في إطار اتفاق إقرار بالذنب في المحكمة. بعد استلام تقرير هيئة المراقبة، وفقًا لما يقتضيه القانون، سيتم الاستماع إلى دفوع العقوبة، وبعدها ستُصدر المحكمة حكمها على المتهم.

اعترف المتهم بوقائع لائحة اتهام معدلة قدمتها النيابة العامة، والتي تفيد بأنه كان على تواصل نشط مع العميل الإيراني لعدة أشهر بعد اندلاع حرب غزة، مع علمه بأنه جهة معادية. كما اعترف بتنفيذه مهام مختلفة لصالح العميل. وفي المقابل، تلقى المتهم من العميل مبلغًا قدره 1600 شيكل، تم تحويله إلى محفظته الرقمية في تطبيق TrustWallet.

أفادت النيابة العامة بأن "هذه أفعال خطيرة ارتكبها قاصر، وتشكل تجاوزًا لخط أحمر في مواجهة عدو يسعى للمساس بأمن دولة إسرائيل. وتعتبر نيابة الدولة كل تعاون مع عملاء إيرانيين - في أي سن وعلى أي منصة - أمرًا بالغ الخطورة".

من لائحة الاتهام يتبين أن العلاقة بين المتهم والعميل الإيراني نشأت من خلال تطبيق التلغرام وبإرشاد العميل. كما يتبين أنه في أوقات مختلفة قام المتهم بتنفيذ مهام متنوعة، مثل طباعة ونشر ملصقات سياسية تحريضية وتوثيق تصوير فيديو لها في الأماكن العامة - أحيانًا من خلال إشعال النار فيها، بالإضافة إلى مهام أخرى.

كذلك، بحسب لائحة الاتهام، وجّه العميل المتهم لكتابة على ورقة: "أين تعتقد الهدف القادم؟"، و"أن يحملها مقابل عشرة مباني حكومية"، ومشاركة موقع المبنى ذي الصلة، وكل ذلك مع توثيق الأحداث بالفيديو والصور.

فيما بعد، انتقل المتهم بين ثمانية مباني حكومية وسلطات مختلفة في مدينة رحوفوت. في كل واحد من هذه الأماكن، كان يحمل الورقة التي عليها الكتابة ووثق ذلك بالفيديو والصور التي نقلها إلى العميل. بالإضافة إلى ذلك، نقل المتهم للعميل مواقع دقيقة لأجهزة الصراف الآلي للعملات الافتراضية في أماكن مختلفة في البلاد وتقارير استخدام تتضمن معلومات حساسة.

المتهم أقر كما ذُكر، بأنه تعاون بشكل نشط مع العميل وحتى عرض بنفسه أفكارًا لمهام، بما في ذلك تخريب ممتلكات عامة عن طريق رسم جداريات (غرافيتي) ذات محتوى سياسي فاضح، إخفاء أموال في مواقع مختلفة في شوارع ريشون لتسيون، توثيق وفحص متاجر بيع الطائرات المسيّرة، وكذلك محاولات لتجنيد أصدقاء آخرين لتنفيذ مهام لصالح العميل.

في أوائل مايو الماضي، عندما اندلع حريق هائل في جبال القدس والسهل، طلب العميل من المتهم إشعال النار في منطقة غابات قريبة من رحوفوت - مهمة لم تُنفذ بسبب خلاف على مبلغ الدفع.

من لائحة الاتهام يتضح أيضاً أن المتهم ثبت على جهاز هاتفه تطبيق تواصل آمن مكّن العميل من التحكم عن بُعد بالكاميرا، كما أضاف العميل إلى مجموعات "واتساب" كان عضواً فيها.

في لائحة الاتهام المعدّلة ذُكر أن المتهم اتصل بمركز الطوارئ 100 وأبلغ عن علاقته مع العميل الأجنبي وعن المهام الموصوفة.