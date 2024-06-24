تعرض سفينة لهجوم قبالة ساحل نشطون اليمنية

أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تعرض سفينة لهجوم على بعد 246 ميلاً من ساحل مدينة نشطون في محافظة المهرة باليمن.

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وفقًا لما نشرته الهيئة على حسابها على منصة "إكس"، فقد تلقت UKMTO تقريرًا عن حادث وقع على بعد 246 ميلاً بحريًا (حوالي 456 كيلومترًا) جنوب شرق نشطون. وصُنّف الحادث على أنه "هجوم"، والسلطات تجري تحقيقًا في الحادث حاليًا.

قدمت الهيئة نصائح للسفن التي تبحر في المنطقة بضرورة التنقل بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد تلاحظه.

سبق أن أعلن "الحوثيون" في اليمن دعمهم لفلسطين، وأعربوا عن عزمهم مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل أو تلك التي تبحر إلى الموانئ الإسرائيلية. وأكدوا أنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة بالمنطقة ولا يتدخلون في سفن الدول الأخرى.