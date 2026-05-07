تم تفعيل إنذار خشية تسلل مسلحين مساء الأربعاء في مستوطنة ميتساد بجبال الخليل، وذلك عقب بلاغ ورد من جهاز الأمن في المستوطنة بشأن فلسطيني دخل بمركبة عبر البوابة الرئيسية.

لكن لاحقًا تبيّن أن شهود العيان خافوا لأنهم اعتقدوا أن السيارة فلسطينية بسبب أن لوحة الترخيص كانت بيضاء ومصنوعة بشكل مرتجل من ورقة.

من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيد أنه "استمرارًا للإنذار الذي تم تفعيله بسبب الاشتباه بحدث أمني في مستوطنة ميتساد التابعة للواء عتصيون، تم التعرف على مواطن إسرائيلي بلوحة ترخيص مؤقتة، ولا يوجد خشية من حدث أمني".