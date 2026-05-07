حادثة غريبة في الضفة: لوحة ترخيص مرسومة تثير الذعر وتستنفر قوات الجيش الإسرائيلي
تم تفعيل إنذار خشية تسلل في ميتساد بالضفة الغربية، وذلك في أعقاب بلاغ عن فلسطيني دخل بمركبة عبر البوابة الرئيسية • لاحقًا تبيّن أن لوحة الترخيص كانت بيضاء ومرتجلة من ورقة •
تم تفعيل إنذار خشية تسلل مسلحين مساء الأربعاء في مستوطنة ميتساد بجبال الخليل، وذلك عقب بلاغ ورد من جهاز الأمن في المستوطنة بشأن فلسطيني دخل بمركبة عبر البوابة الرئيسية.
لكن لاحقًا تبيّن أن شهود العيان خافوا لأنهم اعتقدوا أن السيارة فلسطينية بسبب أن لوحة الترخيص كانت بيضاء ومصنوعة بشكل مرتجل من ورقة.
من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيد أنه "استمرارًا للإنذار الذي تم تفعيله بسبب الاشتباه بحدث أمني في مستوطنة ميتساد التابعة للواء عتصيون، تم التعرف على مواطن إسرائيلي بلوحة ترخيص مؤقتة، ولا يوجد خشية من حدث أمني".
