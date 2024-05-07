تقرير: حماس تعتزم إدراج جثث الرهائن المتوفين ضمن 33 رهينة سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس ابلغت الوسطاء أنها تعتزم إدراج جثث الرهائن المتوفين بين 33 رهينة سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق هدنة محتمل مع إسرائيل"، يأتي هذا الإعلان في إطار عرض حماس لاقتراح الصفقة الإسرائيلية الأخيرة.

واشارت الصحيفة إلى أن "المرحلة الأولى من هذا الاتفاق المحتمل تتضمن وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع يتم خلالها تبادل 33 ​​رهينة إسرائيلية محتجزة في غزة منذ 7 أكتوبر مع سجناء فلسطينيين، بمعدل إسرائيلي واحد مقابل 33 فلسطينيا"، لكن حماس لم تكشف عن عدد الرهائن الـ33 الذين ما زالوا على قيد الحياة.

ومن المتوقع أن تشمل المجموعة الأولى من الرهائن التي سيتم إطلاقها في المرحلة الأولى من الصفقة نساء ورجال مسنين ومرضى وجرحى من بين 132 رهينة ما زالوا محتجزين لدى الفاصلئل الفلسطينية في قطاع غزة.

وطالبت إسرائيل في البداية بالإفراج عن 40 منهم في المرحلة الأولى، لكن حماس قالت إنها لا تحتجز مثل هذا العدد الذي يستوفي المعايير "الإنسانية" المذكورة، وتعتقد إسرائيل والولايات المتحدة أن بعض الرهائن لم يعودوا على قيد الحياة.

إن الأخبار التي تفيد بأن المجموعة الأولى من الرهائن التي سيتم إطلاق سراحها ستشمل رفات بعضهم الذين تم اختطافهم قبل سبعة أشهر، قد تؤدي إلى تجدد الضغط من الجمهور الإسرائيلي على حكومتهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق تحريرهم. وقام المتظاهرون مرة أخرى بإغلاق الطرق الرئيسية في القدس وتل أبيب، أمس الاثنين، بعد اقتراح مضاد من حماس.