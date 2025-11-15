"بعد تشييد إسرائيل جداراً يتخطى الخط الأزرق": الرئاسة اللبنانية تلجأ إلى مجلس الأمن

أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان على منصة "إكس"، اليوم السبت، أن "جوزاف عون طلب من وزير الخارجية يوسف رجي تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، بسبب تشييدها جداراً إسمنتياً"على الحدود الجنوبية يتخطّى الخط الأزرق الذي رُسم بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000"

وقالت الرئاسة في بيان على منصة "إكس" إن عون طلب إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة التي تدحض النفي الإسرائيلي لبناء الجدار، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى "منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية".

وذكرت أن التقارير الدولية تؤكد أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أبلغت إسرائيل بوجوب إزالة الجدار لا سيما، وأن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان "انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه".

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد قال، أمس الجمعة، إن "مسحاً أجرته قوة ’اليونيفيل’ الشهر الماضي، خلص إلى أن جداراً بناه الجيش الإسرائيلي يتخطى ’الخط الأزرق’"، وتابع"الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى منع السكان المحليين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع (حوالي فدان) من الأراضي اللبنانية".وأضاف نقلاً عن قوات حفظ السلام أن جزءاً من جدار آخر يتجاوز أيضاً "الخط الأزرق" يجري تشييده جنوب شرقي يارون في جنوب لبنان.

و"الخط الأزرق" هو خط رسمته الأمم المتحدة يفصل بين لبنان، وإسرائيل، وهضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.