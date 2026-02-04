مقتل 9 فلسطينيين في قصف بغزة بعد إصابة ضابط إسرائيلي في كمين شمال القطاع

قُتل وأُصيب تسعة فلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك عقب إصابة ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة خلال إطلاق نار نفذه مسلحون شمال القطاع، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن ضابط الاحتياط أُصيب ليل الثلاثاء–الأربعاء بنيران مسلحين أثناء نشاط عملياتي لقوة من لواء ألكسندروني في منطقة "الخط الأصفر" شمال قطاع غزة، وتحديدًا في حي درج التفاح شرق مدينة غزة، في منطقة ما تزال تضم مباني لم تُدمّر بالكامل. وأوضح أن الضابط نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد تم إبلاغ عائلته.

وذكر الجيش أن الهجوم وقع قرب مقبرة عُثر فيها قبل نحو أسبوع على جثة المختطف ران غوئيلي، مشيرًا إلى أن المسلحين باغتوا القوة بإطلاق النار من كمين. وأضاف:"فور وقوع الحادث، ردّت الدبابات بإطلاق النار على المسلحين، وبالتوازي شُنت غارات جوية في المنطقة"، واصفًا ما جرى بأنه "خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار".

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن خمسة فلسطينيين قُتلوا وأُصيب آخر جراء قصف مدفعي استهدف خيامًا ومنازل في حيي الزيتون ودرج التفاح شرق مدينة غزة، فيما قُتل أربعة آخرون جراء قصف استهدف خيام نازحين جنوب مدينة خان يونس.

وفي أعقاب التطورات، أعلنت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أنها تستعد لتنفيذ ضربات إضافية ضد ما وصفتها بـ"أهداف إرهابية" في القطاع.