الجيش الإسرائيلي: مقتل 7 مسلحين خلال مداهمة في جنين بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي فيس بيان، السوم البجمعة، عن "مقتل سبعة مسلحين فلسطينيينفي غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة وفي اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الجمعة"

وأشار البيان إلى أن"أربعة من المسلحين السبعة كانوا أعضاء في خلية مسؤولة عن الهجوم بالقنبلة على جانب الطريق الأسبوع الماضي والذي أودى بحياة النقيب في الجيش الإسرائيلي. ألون ساكجيو"