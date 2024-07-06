تقرير: "حماس توافق على مقترح أميركي لإجراء محادثات إطلاق الرهائن الإسرائيليين خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار"

كشف مصدر كبير في حركة حماس، اليوم السبت، أن "الحركة قبلت مقترحاً أميركياً لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود والرجال، خلال 16 يوماً بعد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يرمي إلى إنهاء الحرب على غزة" بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الحركة تخلت عن مطلب التزام إسرائيل أولاً بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر ستة أسابيع".

وفي السياق كان مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة الدولية، قال إن "المقترح قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا وافقت عليه إسرائيل وسينهي الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر بين إسرائيل وحماس في غزة".

ومن جهة قال مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي، والذي طلب عدم نشر اسمه، إن "هناك فرصة حقيقية في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق. وينطوي ذلك على تغير كبير مقارنة مع المواقف السابقة في الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر عندما كانت إسرائيل تقول إن الشروط التي فرضتها حماس غير مقبولة".

فيما لم يرد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد على طلب للتعليق أرسل اليوم السبت. وقال مكتبه، قد قال، أمس الجمعة، إن "المفاوضات ستستمر هذا الأسبوع"مؤكدا على أن "الفجوات بين الجانبين ما زالت قائمة"