هل يتحول الأردن إلى ساحة جبهة جديدة ضد إسرائيل؟

خطر إيراني على الحدود الأردنية: صواريخ وخلايا نائمة تهدد الاستقرار الإقليمي

في هذه الصورة الأرشيفية الصادرة بتاريخ 10 ديسمبر 2020 والتي نشرها الديوان الملكي الهاشمي، يلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطابًا أمام البرلمان في عمان بالأردن. تبدأ نسخة محاكمة القرن في الأردن يوم الاثنين، 21 يونيو/حزيران 2021.Yousef Allan/The Royal Hashemite Court via AP, File

أفادت مصادر استخباراتية عربية أن هناك مخاوف متزايدة من محاولات إطلاق صواريخ من الأردن نحو إسرائيل، بالإضافة إلى تنشيط خلايا نائمة على طول الحدود بين البلدين، في إطار محاولات إيران ووكلائها الاقليميين توسيع ساحات النزاع.

وأكدت المصادر لهيئة البث الرسمية أن طهران وجماعاتها المسلحة، بما فيها حماس، تسعى منذ سنوات إلى استخدام المملكة الأردنية الهاشمية كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل. ورغم محاولات الأجهزة الأمنية الأردنية المستمرة لرصد ومنع هذه الأنشطة، يبقى البلد في دائرة التوتر، خصوصًا مع وجود قوات أمريكية على أراضيه، ما يجعله جزءًا من الحسابات الإقليمية للحرب ضد إسرائيل.

محلل سعودي: انضمام المملكة إلى الحرب مستبعد

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا متسارعًا، ما يعزز المخاوف من توسع نطاق الصراع ليشمل مناطق جديدة في الشرق الأوسط.

