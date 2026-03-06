هل يتحول الأردن إلى ساحة جبهة جديدة ضد إسرائيل؟

أفادت مصادر استخباراتية عربية أن هناك مخاوف متزايدة من محاولات إطلاق صواريخ من الأردن نحو إسرائيل، بالإضافة إلى تنشيط خلايا نائمة على طول الحدود بين البلدين، في إطار محاولات إيران ووكلائها الاقليميين توسيع ساحات النزاع.

وأكدت المصادر لهيئة البث الرسمية أن طهران وجماعاتها المسلحة، بما فيها حماس، تسعى منذ سنوات إلى استخدام المملكة الأردنية الهاشمية كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل. ورغم محاولات الأجهزة الأمنية الأردنية المستمرة لرصد ومنع هذه الأنشطة، يبقى البلد في دائرة التوتر، خصوصًا مع وجود قوات أمريكية على أراضيه، ما يجعله جزءًا من الحسابات الإقليمية للحرب ضد إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا متسارعًا، ما يعزز المخاوف من توسع نطاق الصراع ليشمل مناطق جديدة في الشرق الأوسط.