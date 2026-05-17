وصل عشرات النشطاء من حركة "رواد البشان" خلال الليل (بين السبت والأحد) إلى السياج الحدودي مع سوريا. وتظاهروا في المكان مطالبين بموافقة الحكومة الإسرائيلية للسماح لنواة عائلات الحركة بالاستيطان في المنطقة التي يطلقون عليها الباشان والواقعة في الأراضي السورية.

وجرى الحدث على خط الحدود بين القريتين الدرزيتين مجدل شمس وحضر، عند سفوح جبل الشيخ. خلال وجودهم في المكان، قام النشطاء بربط أنفسهم بالسياج بهدف صعوبة إخلائهم.

وقد أعرب هؤلاء أيضًا عن دعمهم ورغبتهم في الاستيطان اليهودي في المنطقة، التي يسمونها "جبل الباشان"، في إطار رغبتهم في استبدال نظام الحكم السوري القائم بالسيادة المدنية الإسرائيلية.

وزعم "رواد الباشان" في بيانهم أن الدعم العلني من الأقليات للاستيطان اليهودي سيكون سيكون بمثابة رد دعائي قاطع على الادعاءات في العالم حول "الاستعمار" الإسرائيلي.

ونقل الناشطون المتظاهرون : "في حرب الأيام الستة، في هذا اليوم بالذات، الأول من سِيوان 'يوم الجولان'، قبل 59 عامًا أثبتنا لأعدائنا ولأنفسنا أن منطقة الباشان لنا، وأنه بالإمكان احتلال، تحرير وتوطين مناطق الوطن. حينها كما اليوم – فقط إذا أخذنا من العدو الأرض التي يقاتل من أجلها – فهذا سيُزيل دافعه للإضرار بدولة إسرائيل."

كما أفاد بيان حركة "روّاد الباشان": "بالذات في هذا اليوم يتضح أكثر من أي وقت مضى: بدون الاستيطان – لن تصمد السيطرة العسكرية أيضًا على المدى البعيد. الانتخابات تقترب، وهذا هو الوقت لفرض وقائع على الأرض. أعضاء الكابينيت، ليفين، جمليئيل، ريغيف، سموتريتش وبن غفير – حان الوقت لقلب الطاولة. دعونا نستوطن في الباشان".