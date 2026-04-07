"المهاجمون مرتبطين بداعش": قتيل وجرحى باشتباكات مسلحة قرب قنصلية إسرائيل في إسطنبول

أعلنت السلطات التركية اليوم (الثلاثاء) عن وقوع إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول، أسفر عن مقتل أحد المهاجمين وإصابة اثنين آخرين. وأصيب شرطيان بحالة خفيفة أثناء تبادل إطلاق النار مع المهاجمين.

وأكد وزير الخارجية التركي موستافا تشيبشي أن اثنين من المهاجمين هم أشقاء، وأن لهم ارتباطات بتنظيم داعش. وأضاف حاكم إسطنبول أن الهدف من الهجوم كان استهداف القنصلية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الدبلوماسيين لم يصابوا بأي أذى.

وأشارت الشرطة التركية إلى أن القنصلية لم تكن مأهولة أثناء الحادث، وأن فرق كبيرة من قوات الأمن تم إرسالها إلى موقع الحادث. وتم نشر مقاطع مصورة تظهر تبادل إطلاق النار بين الشرطة والمهاجمين في المكان.

السلطات المحلية تواصل التحقيق لتحديد دوافع الهجوم والتأكد من وجود أي تهديدات إضافية.