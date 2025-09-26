تقرير: موسكو وطهران اتفقتا على بناء مفاعلات نووية في إيران

وقعت إيران وروسيا على اتفاق بقيمة 25 مليار دولار لبناء أربعة مفاعلات نووية في إيران، وذلك بحسب ما أفادت به اليوم (الجمعة) وسائل الإعلام العربية.

وفقًا للتقرير, تم توقيع الاتفاقية مع روساتوم، الشركة الروسية المسؤولة عن محطات الطاقة النووية في روسيا. وقد أفادت روساتوم بالفعل الليلة الماضية أنها وقعت يوم الأربعاء الماضي مذكرة تفاهم مع إيران لبناء محطات طاقة نووية "صغيرة" في إيران.

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، هذا الأسبوع لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية, إن الخطة تشمل بناء محطات طاقة نووية كجزء من هدف طهران الوصول إلى قدرة إنتاج طاقة نووية تبلغ 20 جيجاوات بحلول عام 2040.

في غضون ذلك، نشرت وكالة الأنباء AP الأسبوع الماضي صوراً من الأقمار الصناعية تشير إلى أن إيران بدأت في إعادة تأهيل مواقع الإنتاج التي تُستخدم لتطوير الصواريخ. ويشير التقرير إلى وجود نقص في عنصر حاسم - الخلاطات الكوكبية الضرورية لإنتاج الوقود الصلب - مما يصعّب استئناف نشاط المنشآت.

بالنسبة للنظام الايراني، الذي يعلن مرارًا وتكرارًا أن جولة حرب أخرى مع إسرائيل هي فقط مسألة وقت، إعادة بناء منظومة الصواريخ أمر حاسم. الصواريخ بقيت واحدة من الأدوات القليلة المتبقية لطهران للردع، بعد أن لحقت أضرار كبيرة بأنظمة دفاعها الجوي خلال الحرب.

خبراء في مجال الصواريخ قالوا لوكالة أسوشيتد برس إن الحصول على الخلاطات والقدرة على إنتاج وقود صلب هو هدف رئيسي لطهران - خاصةً عندما قد تفرض الأمم المتحدة من جديد عقوبات في وقت لاحق من هذا الشهر، والتي ستشمل خطوات ضد تطوير وتحديث برنامج الصواريخ الإيراني.