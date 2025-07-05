داخلية كردستان توضح حقيقة وجود مقرات ومواقع إسرائيلية على أراضيها

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أثار تجدد الاتهامات لإقليم كردستان بوجود مواقع إسرائيلية على أراضيها مخاوفا وقلقا، وذلك على خلفية تقارير أن "موقعا إسرائيليا تعرض لاستهداف بطائرة مسيرة قرب مطار أربيل"، على ضوء ذلك أفادت وزارة داخلية إقليم كردستان في بيان أن مثل هذه التقارير تثير مخاوف وقلق واعتبرت أن الاتهامات التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية وجهات عراقية تشكل تهديدا على أمن الإقليم، ودعت الحكومة العراقية الى التدخل ومنع استهداف الإقليم.

ويشار إلى أن مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أعلنت ليلة الخميس الجمعة عن إسقاط مسرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي، دون أن تؤدي الى أضرار بشرية أو مادية، كما أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان بوقت متأخر من ليلة أمس الجمعة بيانا شديد اللهجة، نفت خلاله التقارير عن تعرض موقع "تابع لإسرائيل لهجوم بطائرة مسيرة" موضحة أن تلك "الأنباء عارية عن الصحة تماما".

هذا وأكد البيان أنه "لا توجد أي قواعد أو مقرات تابعة لإسرائيل في إقليم كردستان" وشددت على أن "أي عملية من هذا النوع لم تنفذ في الإقليم". وأوضحت الوزارة في بيانها أن "ما حدث فعليا هو سقوط طائرة مسيرة مفخخة في منطقة صحراوية قرب أربيل، دون أن تسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية"، واتهم البيان فصائل "مرتبطة بالحشد الشعبي بتنفيذ الهجوم، بهدف خلق حالة من الفوضى والارتباك الأمني". ودعت الحكومة العراقية، إلى "وضع حد لهذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين".