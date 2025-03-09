قطر في بيان غير عادي ضد إسرائيل:" "ندعو لزيادة الجهود لإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لرقابة الوكالة الدولية "

على خلفية محاولات تجديد المحادثات بين إسرائيل والوسطاء وحماس بشأن استمرار صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، هاجم الليلة (بين السبت والأحد) الدبلوماسي القطري جاسم يعقوب الحمادي، سفير قطر في النمسا، إسرائيل بصورة غير عادية، حيث أدان سياسة إسرائيل النووية وأنشطتها الهجومية خلال الفترة الأخيرة.

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وجاءت هذه التصريحات القاسية والشديدة ضد إسرائيل خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية في فيينا، حيث ناقشوا الوضع "في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقدرات النووية الإسرائيلية"، كما جاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وجاء في بيان صدر بعد تصريحات الحمادي أن "قطر تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لإخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية، وتصر على انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)". بالإضافة إلى ذلك، قال السفير إن "جميع دول الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، أصبحت أعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولديها اتفاقيات مراقبة فعالة مع الوكالة".

ولم يكتف سفير قطر في النمسا بالانتقادات الحادة الموجهة لسياسة إسرائيل النووية، متهما إياها بـ"الاستمرار في سياسة عدوانية، تتضمن دعوات متطرفة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وزيادة العمليات العسكرية في مدن ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وعدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستمرار حظر أنشطة أونروا على أراضيها".