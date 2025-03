قطر في بيان غير عادي ضد إسرائيل:" "ندعو لزيادة الجهود لإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لرقابة الوكالة الدولية "

على خلفية محاولات تجديد المحادثات بين إسرائيل والوسطاء وحماس بشأن استمرار صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، هاجم الليلة (بين السبت والأحد) الدبلوماسي القطري جاسم يعقوب الحمادي، سفير قطر في النمسا، إسرائيل بصورة غير عادية، حيث أدان سياسة إسرائيل النووية وأنشطتها الهجومية خلال الفترة الأخيرة.

https://x.com/i/web/status/1898460651137462287