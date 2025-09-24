نتنياهو يؤكد أن شروط إسرائيل لاتفاق مع سوريا: نزع السلاح جنوب سوريا وضمان أمن الدروز

قد يعجبك أيضًا -

في أعقاب النشر في i24NEWS، جاء من ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الأربعاء) أن "تجري مفاوضات مع سوريا". وأضاف البيان أن "إنهاءها مرتبط بضمان مصالح إسرائيل، التي تشمل من بين أمور أخرى، نزع السلاح من جنوب غرب سوريا والحفاظ على سلامة وأمن الدروز في سوريا".

نُذكّر أن نتنياهو قال يوم الأحد إن هناك تقدمًا في الاتصالات بشأن الاتفاق – لكنه شدد: "ما زال من المبكر الحديث عن ذلك". وأضاف أيضًا: "في نهاية رأس السنة العبرية سأسافر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومباشرة بعد ذلك سألتقي بصديقنا الرئيس ترامب. في الأمم المتحدة سأعرض الحقيقة. هذه هي حقيقة إسرائيل، لكنها الحقيقة الموضوعية في نضالنا العادل ضد قوى الشر، ورؤيتنا للسلام الحقيقي – سلام ينبع من القوة".

هذا و أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمته في الأمم المتحدة عن استعداده للتوصل إلى اتفاق في خطاب تاريخي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة. صحيح أن الشرع وجه انتقادات لإسرائيل وادعى أنها "تتصرف بشكل يتعارض مع القانون الدولي" وأن "الهجمات الإسرائيلية ضد سوريا مستمرة"، إلا أنه أعلن أن بلاده منفتحة على حوار دبلوماسي معها بل و"ملتزمة به".