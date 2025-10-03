بعد 903 أيام من الأسر في العراق: إليزابيث تسوركوف تشكر ترامب والمسؤولين الأمريكيين الآخرين على تأمين إطلاق سراحها

أصدرت الأكاديمية الروسية-الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، التي اختطفت في بغداد في مارس/آذار من عام 2023 على يد "ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية الموالية لإيران، واحتُجزت لأكثر من عامين، بيانًا لأول مرة منذ إطلاق سراحها في 10 سبتمبر/أيلول. وأعربت الباحثة في شؤون الشرق الأوسط، عبر حسابها على منصة"إكس"، عن ارتياحها الشديد، وقدمت شكرها الجزيل لمؤيديها.

وكتبت: "أخيرًا، الحمد لله، وامتناني لا حدود له بعد 903 أيام من الأسر". وشكرت تسوركوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "الإجراء الحاسم الذي أعادني إلى الوطن دون أي تنازلات للخاطفين". كما أشادت بدور المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المختطفين، آدم بوهلر، ووزير الخارجية ماركو روبيو، مشيرةً إلى التزامهما المستمر حتى عودتها.

وقالت الباحثة، التي كانت تواصل عملها في العراق عندما اختُطفت، إنها "ممتنة للغاية" لكل من عمل على إطلاق سراحها. وأضافت: "شكرًا من أعماق قلبي لكل من حاول المساعدة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر". واستمر أسرها، الذي أثار قلقًا بالغًا في إسرائيل والولايات المتحدة، رغم الدعوات الدولية المتكررة لإطلاق سراحها. واتهمت واشنطن كتائب حزب الله مباشرةً باختطافها واحتجازها في ظروف قاسية. وتُقدم الولايات المتحدة إطلاق سراح إليزابيث تسوركوف، الذي تم دون تبادل أسرى أو تعويض سياسي، على أنه نجاح دبلوماسي كبير.