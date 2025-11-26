"رفح الخضراء" – الجيش الإسرائيلي يبدأ بإزالة الأنقاض تمهيدًا لبناء المدينة الجديدة للغزيين

كشف قناة i24NEWS: حتى قبل عودة آخر المخطوفين، بدأ الجيش الإسرائيلي بأعمال تطوير لبناء مدينة جديدة للفلسطينيين من غزة في شرق رفح، في منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية، وذلك كُشف لأول مرة مساء اليوم (الأربعاء) في القناة العبرية.

كما ذُكر، سيدخل إلى المدينة الجديدة، التي يُطلق عليها اسم "رفح الخضراء"، سكان من غزة ممن ليسوا من عناصر حماس. وعلمت i24NEWS أيضاً أن الاستعدادات الأولية لبناء المدينة قد بدأت بالفعل على الأرض، وستتسارع بشكل كبير الأسبوع المقبل.

كما عُلم، أن صباح اليوم سُجل اشتباك مع مسلحين خلال الأعمال في المنطقة، التي تُجرى بالقرب من النفق الذي يتحصن فيه مسلحو حماس.

كما ذُكر، أنه فقط مؤخرًا أعرب وزراء إسرائيليون في المجلس الأمني المصغر- الكابينيت عن غضبهم من الخطة: "يحب عدم البناء في الخط الأصفر، حتى لا يعرّض بلداتنا للخطر". لكن وفقًا للاستعدادات الميدانية للخطوة المتوقعة، يبدو أن المستوى السياسي بدأ يهيئ الطريق لهذه الخطوة.

في الجيش الإسرائيلي اختاروا عدم التعليق