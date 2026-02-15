نشر أول: مديرة مدرسة بين الموقوفين في قضية مقتل حسين أبو رقيق في اللد

إحدى المشتبهات اللواتي تم اعتقالهن بشبهة قتل حسين أبو رقيق في اللد يوم الخميس الماضي هي مديرة مدرسة • وكما هو معروف، تم اعتقال مشتبهين اثنين بتنفيذ جريمة القتل • والخلفية حسب الشبهات - نزاع عائلي

لي عياش
لي عياش ■ مراسلة لشؤون الشرطة في القناة العبرية
مسرح جريمة القتل في اللد حيث قُتل حسين أبو رقيق رمياً بالرصاص
نشر أول: إحدى المشتبهات الذين اعتقلوا بشبهة قتل حسين أبو رقيق في اللد يوم الخميس الماضي - مديرة مدرسة. وكما هو معروف، تم اعتقال مشتبهين اثنين بتنفيذ جريمة القتل في اللد. باشر محققو الوحدة الخاصة لمكافحة الجريمة الخطيرة في منطقة "شيفلا" بالتحقيق المكثف بعد تلقي بلاغ حول حادثة تم فيها إطلاق النار حتى الموت على أحد سكان اللد البالغ من العمر نحو 60 عامًا، على خلفية الشبهة بالتورط في نزاع عائلي.

اعتراف بالعجز؟ مفوض الشرطة يطلب تدخل الجيش لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي

يمكن النشر أنه في إطار التحقيق المكثف تمكن المحققون، بالتعاون مع شرطة محطة اللد ومقاتلي وحدة "شيفلا" في حرس الحدود – مركز، من الكشف، خلال فترة زمنية قصيرة، قرب مكان إطلاق النار، اثنين من المشتبه بهم بحوزتهم مسدس "غلوك" مع ذخيرة، والذي يُرجّح أنه اُستخدم في عملية إطلاق النار.

ناشطة اجتماعية:"كل يوم نستيقظ على خبر جريمة جديدة بالمجتمع العربي".. وتطالب الدولة بواجب الحماية

مفتش عام الشرطة استدعى يوم الخميس جميع الضباط الكبار في المقر العام لاجتماع طارئ في ظل الجرائم في المجتمع العربي. تناول المفتش العام في الاجتماع توزيع ونشر قوات تعزيز في جميع أنحاء البلاد.

بالتوازي، تبيّن أن 17 فقط من أصل 44 جريمة قتل منذ بداية السنة كانت على خلفية نزاع بين مجرمين. بكلمات أخرى: فقط 17 جريمة قتل نُسبت إلى نزاعات بين منظمات إجرامية.

