السلطة الفلسطينية تعرض خلال اجتماع سري في الرياض خطتها لكيفية حكم غزة

أفاد الموقع البريطاني "ميدل إيست آي" أنه "خلال اجتماع سري في السعودية – نقلت السلطة الفلسطينية رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أنها مستعدة للصدام مع حماس من أجل الحكم في غزة"

هذا وأفاد الموقع البريطاني "ميدل إيست آي" أنه علم أن السلطة الفلسطينية أبلغت الولايات المتحدة بأنها مستعدة "للاشتباك" مع حماس إذا كان هذا هو ما هو مطلوب لتتولى السلطة في غزة، وهذا في إطار مقترح قام بتقديمه إلى مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حسين الشيخ، أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماع عقد في الرياض.

ووفقا للمصدر الفلسطيني الذي تحدث مع موقع "ميدل إيست آي"، توسطت المملكة العربية السعودية في الاجتماع بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، لكنها لم تفحص الخطة التي استعرضها حسين الشيخ قبل تقديمها.