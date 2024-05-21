الضفة الغربية: مواجهات عنيفة في جنين والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسلحين في حصيلة غير نهائية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن بدأت صباح اليوم الثلاثاء عملية لمكافحة الإرهاب في جنين. وأشار إلى وقوع إصابات في صفوف مسلحين في المنطقة. فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة ثمانية آخرين بنيران إسرائيلية في جنين.

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يشار إلى أن بيان الجيش الإسرائيلي ذكر في وقت سابق أن إسلام خمايسة كان مسؤولا عن سلسلة من العمليات في منطقة جنين أدى أحدها الى مقتل إسرائيلي.

ومنذ أكثر من ساعة، يعمل عشرات الجنود الإسرائيليين في مخيم جنين للاجئين بهدف القضاء على ضالعين بالعمل المسلح وضرب البنية التحتية التابعة لهم مرة أخرى، بينما تتدفق قوات إضافية على المكان، وفق بيان الجيش وسط الإشارة إلى إصابة أكثر من 15 فلسطينيا يحمل السلاح.

وفي متابعة لحصيلة القتلى جراء المواجهات فقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تحديث لها صباح اليوم أن العدد ارتفع إلى سبعة. وبحسب الوزارة، أصيب تسعة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي خلال العملية، اثنان منهم في حالة خطيرة.