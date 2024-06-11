الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 مسلحين في الضفة الغربية بشبهة"حرق موقع استيطاني"

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام(الشابابك" في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، أن"ضباط شرطة حرس الحدود قتل، خلال الليلة المنصرم، أربعة أشخاص في بلدة كفر نعمة بالضفة الغربية بشبهة تنفيذ هجوم حرق متعمد في بؤرة استيطانية سدي إفرايم"

وفتحت قوات الأمن النار بعد أن حاول أعضاء الخلية الفرار من المخبأ وصدموا أمام الضباط.

وبحسب البيان، "عثرت القوات الإسرائيلية في مركبة المشتبه بهم، على مدفع رشاش مؤقت وسترة عسكرية وعبوات ناسفة، حسبما ذكرت الشرطة. وأصيب أحد الضباط بجروح طفيفة في العملية".

ووقع الحادث بعد أقل من 24 ساعة من هجوم سدي إفرايم عندما قام مسلح مشتبه به بسكب سائل قابل للاشتعال على مقطورة يستخدمها المستوطنون كمكان للعيش ثم أشعل النار فيها، وفقا لكاميرات المراقبة. ولم تقع إصابات في الهجوم المتعمد.

وأشارت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي إلى "قتال عنيف في محيط العملية"