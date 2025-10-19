شخصية غير عادية: السامري الذي أُفرج عنه في إطار الصفقة بين إسرائيل وحماس

ضمن قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم في إطار الصفقة الأخيرة، ظهرت شخصية غير عادية - رجل سامري. نادر صدقة، يبلغ من العمر 48 عامًا من جبل جرزيم في نابلس، هو السامري الوحيد الذي قضى عقوبة سجن في إسرائيل على خلفية أمنية - والآن أيضًا هو الأول الذي أفرج عنه في إطار صفقة المختطفين الأخيرة.

صدقة، من قادة كتائب أبو علي مصطفى - الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - حُكم عليه في عام 2004 بستة أحكام بالسجن المؤبد و45 سنة إضافية في السجن، بعد أن اتُّهم بتخطيط وتنفيذ هجمات انتحارية ضد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وفقًا للمخابرات الإسرائيلية، كان صدقة متورطًا في التخطيط وتنفيذ عملية انتحارية في بيتاح تكفا عام 2003، حيث قُتل أربعة جنود إسرائيليين وأصيب آخرون. ويُقدّر أن الهجوم كان يهدف للانتقام لمقتل قياديي الجبهة الشعبية فادي حنيني وجبريل عواد. وبعد فترة وجيزة، عُيّن صدقة قائدًا للجناح العسكري للجبهة الشعبية في نابلس.

في مقابلة لاحقة وصف صدقة فترة نشاطه بهذه الكلمات: "العمل العسكري لم يكن خياري الشخصي، بل كان خيار الفترة - فترة طلبنا فيها أن نعبر عن أنفسنا، أن ندافع عن معتقداتنا، عن مبادئنا، وعن حقوق شعبنا".

صدقة وُلِد في عام 1977 على سفوح جبل جرزيم، في قلب المجتمع السامري - إحدى أصغر وأقدم الجماعات في العالم، التي تعتبر نفسها من نسل بني إسرائيل الأصليين. اليوم يعيش السامريون في مكانين فقط: في حولون وفي نابلس. بينما أولئك الذين في حولون هم مواطنون إسرائيليون يعرّفون أنفسهم مع الدولة، بعض أفراد المجتمع في نابلس يعرّفون أنفسهم مع الشعب الفلسطيني - ومن بينهم أيضًا صدقة.

مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، انضم صدقة إلى صفوف كتائب أبو علي مصطفى، ولاحقًا أصبح شخصية بارزة في الجناح العسكري للتنظيم في نابلس.

بعد إطلاق سراحه من السجن في 13 أكتوبر 2025، في إطار الصفقة الأخيرة، أثار أصله السامري اهتماماً كبيراً في وسائل الإعلام العربية، التي شددت على التناقض الاستثنائي بين هويته الدينية القديمة ومساره السياسي والعسكري.

في الفيديو الذي نُشر بعد ترحيله إلى مصر، سُئل صدقة عن رأيه في "المقاومة" - أي حماس وبقية الحركات الفلسطينية المسلحة.

على هذا السؤال أجاب: "هم يسألونني ماذا أقول عن المقاومة. وأقول - المقاومة هي التي تقول! لا يوجد صوت أقوى من صوت المقاومة. لا يوجد قول سوى قولها. لا يوجد ظل سوى ظلها. وكل ما علينا، نحن أبناء العالم الحر، أن نفعله هو أن نستمع ونطيع."