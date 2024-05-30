نتنياهو:"كل موت فلسطيني هي مأساة لإسرائيل، ولكن بالنسبة لحماس فهي استراتيجية"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة طويلة بثتها قناة LCI الفرنسية، مساء اليوم الخميس،"نحن نبذل قصارى جهدنا لإبعاد المدنيين عن مناطق النزاع"،وشدد على أن"الأهداف الإسرائيلية هي الإرهابيون، لكن حماس تستخدم المدنيين عن عمد كدروع بشرية، لقد أرسلنا آلاف المنشورات إلى الفلسطينيين، وأجرينا مكالمات هاتفية، ونحن نبذل قصارى جهدنا لإبعاد المدنيين عن مناطق النزاع. وتحرص حماس على بقاء المدنيين في هذه المناطق بإطلاق النار عليهم"

وبخصوص المظاهارت المؤيدة للفلسطينين تسائل نتنياهو "هؤلاء الأشخاص الذين يتظاهرون ضدنا، أين كانوا عندما قُتل الملايين في سوريا والعراق واليمن؟ أين كانوا؟ لماذا لم يقولوا شيئًا؟ ما يفعلونه هو أنهم يستهدفون الدولة اليهودية وحدها”.

وفيما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، رفض نتنياهو الاتهامات بأن إسرائيل تقوم بتجويع المدنيين، وقارن الوضع بمحاكمات نورمبرغ إذا تمت محاكمة ونستون تشرشل. واتهم قاضي المحكمة الجنائية الدولية بـ”إثارة معاداة السامية”. وقال"لقد أطلقوا الصواريخ على مدننا، وبنوا شبكة من الأنفاق أطول من مترو باريس، واغتصبوا نسائنا، هذه ليست منطقة سلمية"

وردا على سؤال حول مستقبل غزة، أكد نتنياهو أنه "لا يوجد أي شك في إعادة احتلالها، لقد قلت ذلك عدة مرات، ليس لدينا أي نية للاستيطان في غزة" وتابع"السؤال هو طبيعة الحكومة التي سيتم تنصيبها هناك يجب التأكد من أن ذلك لن يشكل تهديدا لإسرائيل، وما تعلمه السلطة الفلسطينية لأطفالها اليوم هو نفس الشيء الذي تعلمه حماس لهؤلاء الأطفال".

وافاد نتنايهو "إسرائيل انسحبت من غزة عام 2005، لكن ذلك لم يؤد إلى السلام، ماذا فعلوا؟ لقد أطلقوا الصواريخ على بلداتنا، وبنوا شبكة من الأنفاق أطول من مترو باريس، واغتصبوا نسائنا، إنه أمر غير مقبول، ليست منطقة مسالمة ومنحهم دولة الآن سيكون أعظم مكافأة للإرهاب".

وتحدى نتنياهو إيمانويل ماكرون: “إذا كان السيد ماكرون والمواطنون الفرنسيون يعتبرون وجود دولة فلسطينية في ضواحي باريس، حيث يريد الآلاف من الإرهابيين تدمير باريس وقتل الشعب الفرنسي، فلن تقولوا ذلك”.