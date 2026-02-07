مسؤول كبير يؤكد لـ i24NEWS: تلقينا دعوة لعقد اجتماع مجلس السلام في البيت الأبيض في 19 فبراير

مصدر رفيع المستوى من إحدى الدول الأعضاء في مجلس السلام التابع لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أكد اليوم (السبت) لـi24NEWS أنه تم تلقي دعوة لانعقاد قادة المجلس في البيت الأبيض في 19 فبراير. الاجتماع سيعقد بعد يوم من اللقاء المقرر للرئيس ترامب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

اجتماع مجلس السلام يأتي في ظل الجهود لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. بعد الفتح المحدود لمعبر رفح، هناك الآن توقع لإعلان موعد نهائي من ترامب لنزع سلاح حماس.

في إسرائيل، وكما ذكرنا في i24NEWS، توقعوا صدور الإعلان قريباً، لكنه تأجل لأسباب من بينها المفاوضات مع الأمريكيين بشأن مطالب إسرائيل بنزع سلاح قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، كرر ترامب يوم الخميس الماضي وعده بأن حماس ستنزع سلاحها بالفعل.

في غضون ذلك، تناول السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، مستقبل قطاع غزة في مقابلة نُشرت أمس في صحيفة نيويورك بوست. وقال هاكابي: "بدأت الأمور تتسارع الآن. ستتحرك الأمور بوتيرة أسرع بكثير الآن بعد عودة المختطفين". وأضاف: "بصراحة، لم يكن الإسرائيليون مستعدين لبناء حياة جديدة لسكان غزة حتى تمكنت حماس أخيرًا من تقديم آخر المختطفين".

وتابع: "ستكون عملية تدريجية. سيبدأ الناس بالانتقال من المناطق الخطرة - المناطق الحمراء - إلى المناطق الخضراء. سيتمكن الناس من الحصول ليس فقط على مساكن، بل على بنية تحتية فعّالة - لإعادة بناء مجتمع من أنقاض حرب ما كان ينبغي أن تطول كل هذا الوقت".

وأشار هاكابي إلى أن حجم الدمار قد يُطيل مدة إعادة إعمار غزة: "نتحدث عن سنوات. قد يستغرق الأمر سنتين، أو ثلاث سنوات، أو حتى عشر سنوات. يعتمد الكثير على عدد الدول التي ستُشارك فعليًا في هذه الجهود".

تطرق هاكابي إلى رؤية جاريد كوشنر لتحويل غزة إلى مركز اقتصادي وسياحي مزدهر. وقال: "الناس سخروا من هذه الرؤية، لكننا اليوم في مكان مختلف تماماً عما كنا فيه قبل شهر. بعد عام من الآن، سنكون في مكان أفضل بكثير".

وزعم أن انهيار غزة لم يكن حتميًا - وقال إنه كان بإمكانها أن تتحول إلى قصة نجاح قبل عقود، لولا سيطرة حماس على الحكم. "كان من الممكن أن تصبح غزة سنغافورة"، قال هكابي. "بدلًا من ذلك، حولوها إلى هايتي".