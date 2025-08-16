إسرائيل: مصرع جنديين من حرس حدود الشمال في حادث سير بوادي الحولة

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت شرطة إسرائيل في بيان، مساء اليوم السبت، أن "راكبي الدراجات النارية اللذين لقيا حتفهما في حادث سير على الطريق السريع رقم 90 هما جنديان من حرس الحدود: اللواء تومر إلياهو كليبي واللواء جال يوسف"، وتابع"تم إبلاغ عائلتيهما. وقد وجد مسعفون ومسعفون من نجمة داوود الحمراء، الذين وصلوا إلى مكان الحادث، الاثنين فاقدَيْن للحياة، مصابَين بجروح متعددة.

ترك اللواء الراحل جال يوسف، 23 عامًا، من العفولة، جنديًا في حرس الحدود الشمالي، خلفًا لزوجة ووالدين وشقيقتين. التحق جال بحرس الحدود، وبعد التدريب، عُيّن جنديًا في الضفة الغربيةة، ثم واصل خدمته الدائمة في حرس الحدود الشمالي. وخلال خدمته، شغل أيضًا منصب قائد فرقة من الجنود، ووُصف بأنه شخصٌ تحمّل كل مهمة وكل مسؤولية عن رفاقه.

و قال زميله في الخدمة: "كان رجلاً يتمتع بأفضل قلب عرفته في حياتي. عندما كان هناك نقص في القوات ولم يكن هناك قائد للفريق، كان غال هو من يتولى القيادة ويهتم بكل مقاتل. كان يحل أي مشكلة يواجهها أي شخص، ويقلب الأمور رأسًا على عقب لمقاتليه."

استحضر أصدقاؤه لحظات صغيرة تشهد على شخصيته. "في أحد الأيام، أنهى نوبته الصباحية، ولم يتمكن أحد المقاتلين من الحضور إلى النوبة الليلية بسبب مناسبة عائلية. تطوّع غال للبقاء والعمل في النوبة الليلية على التوالي حتى يتمكن صديقه من الذهاب. كان يتطوع لكل شيء، ولا يرفض أي طلب."

قبل ثلاثة أسابيع، تزوج غال. "قبل أسبوع من الزفاف، عندما كان في إجازة خاصة للمناسبة، طلبوا منه الذهاب يوم السبت بسبب نقص القوى العاملة. ترك كل شيء وجاء. هكذا كان غال، دائمًا أول المتطوعين، دائمًا ما يرى الشخص الآخر."

اللواء الراحل تومر إلياهو كليفي، 24 عامًا، من كفار باروخ، جندي في حرس الحدود الشمالي، ترك خلفه والديه وثلاث شقيقات وشريك حياة. التحق كليفي بحرس الحدود وخدم في البداية في حرس حدود يهودا والسامرة. لاحقًا، انتقل مع أصدقائه إلى وحدة في الشمال، حيث خدموا معًا في نفس الفريق على مدار السنوات السبع الماضية. ومؤخرًا، في الشهر الماضي، تولى قيادة فريق في الوحدة وعمل محققًا محترفًا برع في كل مهمة.

قال صديقه: "لقد وهب قلبه للجميع، وكان ركيزة الوحدة. في كل عملية، كنا نعلم أن تومر سيقود القوة ويضمن نجاحها. كان محققًا من الطراز الرفيع، ومحترفًا على أعلى المستويات."

وفضلاً عن الاحترافية، وُصف بأنه صديق حقيقي ومتحدث بارع. كان يهتم بالتخطيط لكل مناسبة اجتماعية بأدق التفاصيل، ويحرص دائمًا على وجود الجميع معًا. إذا أراد أحدهم استشارة بشأن أمر شخصي أو مهني، فكان تومر هو وجهته. كان دائمًا يصغي ويقدم النصيحة الصحيحة.

قال إيدن جيجي، المسعف الطبي الطارئ في جمعية أطباء الطوارئ الطبية، إن الحريق اشتعل في الدراجتين الناريتين: "كان حادث مروري خطيرًا للغاية. وصلنا إلى مكان الحادث ورأينا دراجتين ناريتين مشتعلتين وسيارة خاصة. كان راكبا الدراجة النارية ملقيين على الطريق بعيدًا عن الدراجتين، فاقدي الوعي، بلا نبض أو تنفس، مصابين بإصابات متعددة في أجهزة الجسم. أجرينا فحوصات طبية، لكن إصاباتهما كانت خطيرة للغاية، وللأسف اضطررنا لإعلان وفاتهما في مكان الحادث".

قال أحد المسعفين في جمعية أطباء الطوارئ الطبية: "أصيبت السيارة الخاصة بأضرار جسيمة في مقدمتها وتحطمت. كان رجل وامرأة في السبعينيات من العمر خارج السيارة، في كامل وعيهما ويعانيان من إصابات في أجسادهما. قدمنا لهما العلاج الطبي وأخليناهما في وحدة العناية المركزة في جمعية أطباء الطوارئ الطبية إلى المستشفى، حيث وُصفت حالتهما بالمتوسطة".