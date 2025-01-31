حصري لـ I24NEWS: مسؤولة ألمانية تتعرض لانتقادات لادعائها بأن "إسرائيل تغذي التضليل ضد الأونروا"

تواجه المفوضة الألمانية للمساعدات الإنسانية، إينا هويسجن، انتقادات شديدة بسبب ادعائها بأن "إسرائيل تشن حملة تضليل ضد الأونروا وتسببت في مقتل 100 ألف شخص في غزة"، وقالت هويسجن "9 فقط من موظفي الأونروا لديهم صلات بحماس، وتم طردهم على الفور" وأضافت "موظفي الأونروا تم فصلهم على الرغم من "عدم القدرة على التحقق من المزاعم الإسرائيلية بشكل مستقل".

وأفادت مصادر مطلعة على اجتماع مغلق للبرلمان الألماني (البوندستاغ)، الأربعاء المنصرم، حصريًا لـ i24NEWS أن "هويسجن انتقدت إسرائيل وجهودها لاستئصال عناصر حماس في قطاع غزة"

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أغلقت عمليات الأونروا في إسرائيل، أمس الخميس، وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون "لقد فشلت الأونروا بشكل بائس في ولايتها". وأضاف دانون أن "قرار إغلاق الأونروا في إسرائيل كان مدفوعًا برفض الأونروا المستمر معالجة التسلل الواسع النطاق لصفوفها من قبل حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى".

وفقًا للحكومة الإسرائيلية، لعب العشرات من موظفي الأونروا دورًا في هجوم حماس لأكثر من 1200 شخص في 7 أكتوبر.

وقال الحاخام أبراهام كوبر، العميد المساعد لمركز سيمون فيزنتال، لـ i24NEWS عن تصريحات هيوسجين بأن "تصوير الأونروا كضحية هو مجرد هراء" وأضاف أن "الإنكار يستخدم كسلاح" من قبل هيوسجين. وقال كوبر إن رفضها الاعتراف بدور الأونروا في المذبحة ومنهج الأونروا "المؤيد للحرب" في المدارس "هو إنكار لما حدث في السابع من أكتوبر".

ووصف إنكار هيوسجين بأنه "نفس الهوس فيما يتعلق بما إذا كان أي شخص يستطيع الإفلات من إنكار المحرقة، وهو ما يحدث الآن".وقال كوبر، الذي شارك الأسبوع الماضي في حدث لوزارة العدل الألمانية لمكافحة معاداة السامية في برلين: "أود أن أسأل هيوسجين في اجتماع،

هل فكرت في أن حماس بنت مئات الكيلومترات من أنفاق الإرهاب تحت منشآت الأونروا؟ هل ذهبت الأونروا إلى الإسرائيليين أو الصحفيين الغربيين لتقول إن هناك طريقًا سريعًا من الأنفاق الإرهابية تحت قطاع غزة؟"

وأضافت المسؤولة في وزارة الخارجية الألمانية، هيوسغن، دون دليل، أن إسرائيل قتلت 100 ألف شخص في غزة. وتابعت: "عليك أن تسأل نفسك ما إذا كان الرد العسكري هو الحل الصحيح". وأشارت إلى أن "النقاش صعب للغاية هنا في ألمانيا عندما يتعلق الأمر بانتقاد الحكومة الإسرائيلية".

أصبحت جلسة البوندستاغ شخصية للغاية بالنسبة لهوسغن، التي قالت "زوجي [كريستوف هيوسغن] ليس معاديًا للسامية. اتصل به إيهود أولمرت بعد مزاعم فيزنتال وأخبره أنه لا يعتقد أنه معادٍ للسامية".

أدرج مركز سيمون فيزنتال السفير الألماني السابق لدى الأمم المتحدة، كريستوف هيوسغن، في قائمته لعام 2019 لأهم عشرة حالات تفشي لمعاداة السامية بسبب تصريحاته التي ساوت بين إسرائيل ومنظمة حماس الإرهابية خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في 6 يناير/كانون الثاني، انتقد سفير إسرائيل في ألمانيا، رون بروسور، كريستوف هيوسغن لحثه ألمانيا على تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو. كتب بروسور على موقع X "لقد استغرق الأمر من هويسجن 20 يومًا لتبييض مذبحة حماس الوحشية - وهي "عمل" بشروطه - مدعيًا أنها لم تحدث في فراغ. إنه يختار القانون الدولي ليناسب أجندته المعادية لإسرائيل. لسنوات، كان يلوي مبادئه لوضع إسرائيل في قفص الاتهام، ويشيطِن إسرائيل باستمرار وينزع الشرعية عنها بينما يبرر الهجمات البغيضة لمجرمي الحرب".

لم يستجب بروسور على الفور لاستفسار صحفي من i24NEWS حول هجمات إينا هويسجن على سياسة إدارة نتنياهو بشأن الأونروا.

تورطت إينا هويسجن في فضيحة محسوبية في عام 2017. وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن زوجها أمّن لها وظيفة عالية الأجر (107459 دولارًا) في الأمم المتحدة باستخدام اتصالاته الحكومية. لم يستجب آل هويسجن لاستفسارات صحفية من i24NEWS.

وقال الحاخام كوبر "أشيد بقرار إسرائيل بطرد الأونروا. "الأونروا تدافع عن الوضع المميت للفلسطينيين وإبقائهم كلاجئين". رفضت إدارتا بايدن وترامب تمويل الأونروا.

ألمانيا هي واحدة من الممولين الرئيسيين للأونروا. في مارس 2024، أعلنت برلين أنها ستقدم 45 مليون يورو للوكالة.

قال كوبر "آمل أن تخرج أصوات أكثر جدية من المسؤولين الألمان. ما تقوله ألمانيا وتفعله بشأن قضايا معاداة السامية والإرهاب مهم للغاية".

لم يستجب سفير ألمانيا لدى إسرائيل، ستيفن سيبرت، على الفور لاستفسارات الصحافة من i24NEWS. وفقًا للجيش الإسرائيلي، منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، سقط 405 جنود في القتال. يزعم مسؤولو حماس أن إسرائيل قتلت أكثر من 47000 شخص في غزة. حماس لا تميز بين المسلحين والمدنيين. لا يمكن التحقق بشكل مستقل من عدد قتلى حماس البالغ 47000. ومن غير الواضح ما هو المصدر الذي ذكره هوسجن عن مقتل 100 ألف شخص في غزة.