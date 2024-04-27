المرصد السوري: انفجار عنيف يهز ريف درعا جنوب سوريا
الانفجار العنيف في ريف محافظة درعا السورية الشرقي
i24NEWS
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم عن انفجار عنيف يهز ريف درعا الشرقي في جنوب سوريا، والذي لم تتضح أسبابه بعد، وقد تحدثت مصادر سورية عن انفجار في قاعدة تل الخضر الصاروخية شمال درعا بسبب هجوم منسوب إلى إسرائيل.
يتبع ...
https://twitter.com/i/web/status/1784175500694323473
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