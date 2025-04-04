الخارجية التركية:"أنقرة لا تريد الدخول في مواجهة مع إسرائيل في سوريا"

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن "أنقرة لا تريد الدخول في مواجهة مع إسرائيل في سوريا بعد الضربات الإسرائيلية على منشآت عسكرية هناك"، وأضاف"هذه العمليات في دمشق تفتح الطريق أمام عدم الاستقرار في الشرق الأوسط"، وتابع أنه"إذا كانت الحكومة السورية الجديدة تريد "التوصل إلى اتفاقيات" مع جارتها الإسرائيلية "فهذا قرارها".

جاءت تصريحات فيدان في مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، حيث اكد على أن" تصرفات إسرائيل في سوريا تمهد الطريق لعدم استقرار إقليمي في المستقبل".

وذكر فيدان أنه إذا كانت الإدارة الجديدة في دمشق والتي تعد حليفا وثيقا لتركيا، ترغب في التوصل إلى "تفاهمات معينة" مع إسرائيل، فهذا شأنها الخاص.

يأتي هذا بينما كثفت إسرائيل الغارات الجوية على سوريا ليل الأربعاء-الخميس المنصرمين ، وأعلنت أن الهجمات هي تحذير للسلطات الجديدة في دمشق، كما اتهمت أنقرة بمحاولة فرض وصايتها على سوريا.

وتعمل إسرائيل التي تتخوف من نفوذ أنقرة في دمشق على تحقيق أهدافها في سوريا منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وسيطرت على أراض في جنوب غرب البلاد، وأعلنت استعدادها لـ"حماية" الأقلية الدرزي