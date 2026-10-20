سترسل بريطانيا طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي لمهام دفاعية، بهدف المساعدة في حماية المملكة العربية السعودية من تصاعد هجمات الحوثيين، وذلك حسبما أفادت اليوم (الثلاثاء) وكالة الأنباء "بلومبرغ" استنادًا إلى مصادر بريطانية مطلعة على التفاصيل.

وفقاً للتقرير، طائرات مقاتلة من طراز "تايفون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ستساعد فقط في الدفاع عن المدن والبنية التحتية في السعودية من الهجمات الجوية، لكنها لن تشارك بشكل نشط في الهجمات. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر بريطانيا طائرة نقل من طراز "أطلس A400M" ومستشارين عسكريين. وزارة الدفاع البريطانية لم ترد على "بلومبرغ" بشكل فوري على طلب التعليق.

هذه الخطوة تمثل تصعيداً ملحوظاً في الدعم الأمني البريطاني للرياض. في الشهر الماضي، وافقت بريطانيا على نشر طائرة تزويد بالوقود من طراز "فوياجر" إلى جانب أنظمة دفاع جوي، لكن الآن ولأول مرة يدور الحديث عن نشر فعلي لطائرات مقاتلة بريطانية في مهام اعتراض فوق أراضي المملكة.

تم اتخاذ القرار على خلفية موجة هجمات متجددة من قبل وكلاء طهران في اليمن ضد أهداف استراتيجية في السعودية، من بينها مطارات ومنشآت طاقة. وأوضحت الحكومة البريطانية أن الخطوة ضرورية ليس فقط للحفاظ على سلامة المواطنين والحليفة السعودية، بل أيضًا للحفاظ على استقرار طرق التجارة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

نُذكِّر أنه في الأيام الأخيرة، وبسبب التصعيد المستمر مع الحوثيين، توجهت السعودية إلى جهات مختلفة، من بينها الولايات المتحدة، بطلب الحماية والمساعدة. في الثاني عشر من أكتوبر أُفيد في صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هناك قلقًا في المملكة من أن مخزون صواريخ الاعتراض ينفد، وأن المملكة تجد صعوبة في حماية بنيتها التحتية للطاقة.

وفقًا للمصادر، السعودية توجهت بطلب مساعدة إلى باكستان، حليفتها، وتبحث في العالم عن أنظمة دفاع جوي. كما أفيد أن المملكة تدرس أيضًا إمكانية تجنيد "مقاتلين أجانب" لمساعدة حلفائها في اليمن.