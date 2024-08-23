تقرير: غارات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف مواقع لحزب الله قرب حمص وحماة في سوريا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة، أن انفجارات عنيفة ناجمة عن ضربات جوية منسوبة لإسرائيل جديدة استهدفت أكشاك بيع الوقود في ريف حمص الغربي تتبع لعناصر سوريين يعملون لصالح حزب الله اللبناني، غرب مصفاة حمص، على طريق صافيتا – حمص في منطقة قرية خربة التينة، ومستودعات قرب مدينة حماة.

وأشار إلى أن "الدفاعات الجوية السورية فشلت في التصدي للغارات الإسرائيلية والصواريخ وصلت لأهدافها تزامناً مع تصاعد كثيف للدخان من المواقع المستهدفة"وتابع "هناك أنباء عن وقوع خسائر بشرية في الغارات الإسرائيلية على حمص وحماة"

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 60 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 43 منها جوية و 17 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 122 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 178 من العسكريين بالإضافة لإصابة 103 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم: