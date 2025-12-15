“داعش” يتبنّى هجومين متتاليين استهدفا دوريات سورية وتصاعد القلق الأمني

أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، عبر معرفاته الإعلامية، مسؤوليته عن هجوم استهدف دورية لقوات أمن الطرق التابعة للحكومة السورية على طريق معرة النعمان في محافظة إدلب، يوم أمس.

وبحسب المعلومات، تعرّضت الدورية لكمين مسلح جنوب الجسر الجنوبي في معرة النعمان، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر أمنية وإصابة آخرين.

وفي حادثة مشابهة اليوم، أقدم مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية على إطلاق نار مباشر استهدف عناصر من الفرقة 80 في محيط مدينة دارة عزة وعلى الطريق الواصل بينها وبين دير سمعان في ريف حلب الغربي. وأسفر الهجوم عن إصابة أحد العناصر، بينما فرّ المهاجمون باتجاه الشمال، وكانوا يرتدون لباسًا أسود.

ويُعد هذا الهجوم الثاني شمال سوريا خلال أقل من 24 ساعة، ما يشير إلى تصاعد النشاط المسلح في المنطقة.

وفي سياق متصل، شهدت محافظة درعا جنوب سوريا حادثة منفصلة، حيث فجّر انتحاري شيشاني نفسه وسط عناصر من الأمن العام الداخلي، بعد هجوم سابق في تدمر، في مؤشر على اتساع رقعة التهديدات الأمنية.

على صعيد آخر، ناشد والد معتقلين في بلدة كناكر بريف دمشق الرئيس الشرع ووزير الداخلية الإفراج عن أبنائه، مؤكدًا أنهم لا علاقة لهم بتنظيم داعش، واعتبر أن توقيفهم جاء على خلفية تصفية حسابات أفضت إلى اتهامهم بالانتماء للتنظيم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات أمنية متزايدة تواجهها السلطات السورية مع عودة نشاط خلايا متفرقة للتنظيم في عدة مناطق.