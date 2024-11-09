المرصد السوري: انفجارات عنيفة في مقر كتيبة تابعة للجيش السوري بريف السويداء

افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن "دوي انفجارات عنيفة سُمع في مقر كتيبة تابعة للجيش السوري بريف السويداء بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي"، وتابع"لم يتضح بعد سبب الانفجارات وما إذا كانت ناجمة عن استهداف إسرائيلي للكتيبة أو نتيجة سبب آخر".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، نقلت وزارة الدفاع السورية عن مصدر عسكري قوله إن عدداً من العسكريين أصيبوا جراء قصف إسرائيلي على ريفي حلب وإدلب بعد منتصف الليل.وأضافت الوزارة، في بيان مقتضب على «فيسبوك»، أن الطيران الإسرائيلي شن قرب الساعة 00:45 بعد منتصف الليل "عدواناً جوياً" من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر.