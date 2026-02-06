الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على مبنى في غزة يضم مخزن أسلحة تابع لحماس

شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مبنى في مدينة غزة، اليوم الجمعة، عقب أمر إخلاء صادر عن الجيش، واستهدف الهجوم مخزن أسلحة ومصنعًا تابعًا لحماس داخل المبنى. ويُعدّ هذا أول أمر إخلاء يصدره الجيش الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار العام المنصرم الذي أنهى الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، والتي بدأت بتوغل حماس عبر الحدود إلى إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "الضربة جاءت ردًا على إطلاق نار استهدف جنودًا قرب الخط الأصفر شمال قطاع غزة".

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعادة إسرائيل فتح معبر غزة الحدودي الرئيسي مع مصر، وهو إجراء رئيسي بموجب اتفاق هدنة توسطت فيه الولايات المتحدة بهدف تخفيف حدة التوتر في المنطقة.