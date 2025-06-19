صاروخ إيراني يضرب مستشفى سوروكا جنوب إسرائيل| الإخلاء المسبق للقسم في المستشفى منع كارثة كبيرة

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تسبب وابل الصواريخ الكثيف الذي أُطلق من إيران صباح اليوم (الخميس) على وسط وجنوب إسرائيل بأضرار جسيمة في أربع مناطق رئيسية: مستشفى سوروكا في بئر السبع، وحولون، ورمات جان، وتل أبيب. وتم إجلاء حوالي 50 مصابًا إلى مستشفيات مختلفة.

عقب الهجوم على مستشفى سوروكا، أثيرت مخاوف بشأن تسرب مواد خطرة في أحد الطوابق، وهو ما تم استبعاده لاحقًا. تم إخلاء جزء من المبنى الذي تعرض للقصف المباشر في سوروكا أمس فقط، وصرح المدير العام لنجمة داوود الحمراء بأنه "تم بذلك إنقاذ العديد من الأرواح".

وصرح مسؤولون بالمستشفى لوسائل إعلامية "بالأمس فقط، قمنا بإخلاء مبنى الجراحة القديم الذي تعرض لقصف مباشر. إنها معجزة عظيمة."

وزير الصحة أورييل بوسو: "إن إطلاق الصاروخ على مركز سوروكا الطبي هو عمل إرهابي وتجاوز للخط الأحمر. إنها جريمة حرب ارتكبها النظام الإيراني عمدًا ضد المدنيين الأبرياء والفرق الطبية المكرسة لإنقاذ الأرواح. كانت وزارة الصحة مستعدة مسبقًا، وبفضل الإجراءات الفورية التي اتخذناها، تم تجنب كارثة خطيرة للغاية. أدعو الجمهور، من فضلكم، إلى مواصلة الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. "إنه ينقذ الأرواح."