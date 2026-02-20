أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على أنه يدرس بالفعل شنّ هجوم محدود على إيران للضغط عليها للتوصل إلى اتفاق، وقال للصحافيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنه يمكنني القول إنني أدرس ذلك".

وكما ذُكر، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الليلة المنصرمة أن "ترامب يدرس تنفيذ مثل هذا الهجوم لإجبار إيران على تلبية مطالبها المتعلقة بالاتفاق النووي.

وأشارت مصادر مطلعة، وردت في التقرير، إلى أن الهجوم الأولي، في حال الموافقة عليه، قد يُشنّ خلال أيام قليلة ويستهدف عدة مواقع عسكرية أو حكومية. كما ورد أنه "إذا استمرت إيران في رفض الامتثال لمطالب ترامب، فإن الولايات المتحدة سترد بعملية واسعة النطاق ضد منشآت النظام، قد يكون هدفها إسقاط النظام". في غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن مصدرين أمريكيين رسميين، أن الخطط العسكرية المتعلقة بإيران "في مراحل متقدمة جداً من التخطيط، وتشمل خيارات تتراوح بين هجمات مُستهدفة ضد أفراد وجهود لإسقاط النظام".