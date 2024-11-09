عائلات الرهائن: "بدلا من القتال من أجلهم، نتنياهو يقاتل ضدنا"

انتقدت عائلات الرهائن بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل تعثر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، حيث تجمع آلاف المتظاهرين في اليوم الـ400 للحرب خارج قاعدة كيريا العسكرية.

وقالت إيناف زانجوكر، والدة متان المحتجز كرهينة في غزة، إن “نتنياهو يرفض إنهاء الحرب لاعتبارات سياسية إجرامية”، وتابعت"بسببه يموت الرهائن في الأسر ويقتل الجنود في حرب حققت أهدافها بالفعل. وبدلا من إنهاء الحرب في غزة، تعمل الحكومة على الترويج للمستوطنات. وبدلا من العمل من أجل المصلحة الوطنية، يتصرف نتنياهو وفقا للمصلحة الوطنية، لمصالح بن غفير وسموترتش".

وقالت ميراف سفيرسكي، شقيقة إيتاي الذي قُتل في أسر حماس، إنها "صدمت من الاشتباه في وجود نشاط إجرامي في مكتب نتنياهو"وأضافت "لقد خرجت خطة نفوذ وخداع من مكتب نتنياهو لتخريب صفقة وتشويه سمعة العائلات. هذه ليست سرقة وثائق سرية فحسب، بل هي أيضا سرقة ضمير دولة بأكملها".

وتتساءل العائلات بشكل خاص عن غياب أي اقتراح إسرائيلي منذ القضاء على يحيى السنوار، وعن دور نتنياهو في التخلي عن الوساطة القطرية. وتساءلت زانجوكر: "كيف يمكن بدلاً من استغلال هذا الزخم للتحرك نحو التوصل إلى اتفاق، أن ندفع القطريين إلى التخلي عن الوساطة؟". ويقام تجمع مواز في ساحة الرهائن بمشاركة هن أراد شقيق رون أراد والسفيرة الألمانية لدى إسرائيل ميراف ليشم غونين والصحفي شاي غولدن.

وتؤكد العائلات أن "الشعب يتفهم ويؤيد الاتفاق وإنهاء الحرب"، داعية "كل وطني إسرائيلي إلى مطالبة نتنياهو بإعادة جميع الرهائن وإنهاء الصراع".