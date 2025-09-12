الإمارات تهدد إسرائيل بعد قصف الدوحة:"لا تستهينوا بعلاقتنا"

قد يعجبك أيضًا -

استدعت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي، اليوم الجمعة، نائب السفير الإسرائيلي لديها دايفيد احد هورساندي،وأبلغته "إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء على دولة قطر والتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، بحسب بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الجمعة.وأكدت أن "هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكاً صارخا لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأشارات إلى أن "أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك"، مشددة على أن "استمرار النهج العدواني والاستفزازي يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، ويكرس واقعاً لا يمكن السكوت".

جاء هذا الاستدعاء في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية "قمة النار" التي نُفذت يوم الثلاثاء ضد قطر، لكن الإمارات انتهزت الفرصة لتجدد تحذيرها من ضم الضفة الغربية"

خلال هذا الاجتماع، جددت أبوظبي موقفها: إن "هجمات الدوحة تُشكل انتهاكًا للسيادة القطرية". وتم التأكيد على توقيت العملية بشكل خاص، إذ تزامن مع مناقشة كبار قادة حماس السياسيين لمقترح الرئيس ترامب للتوصل إلى اتفاق شامل.

وفي مواجهة الانتقادات، حافظ السفير شيلي على موقف إسرائيل الدفاعي. وردّ، مُرددًا حجج بنيامين نتنياهو: "بعد 700 يوم من الحرب، وطالما أن الرهائن محتجزون، فالوقت مناسب دائمًا".