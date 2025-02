تقرير: خطة إيرانية استهدفت الإطاحة بنظام أحمد الشرع

كشف تقرير تركي عن خطة إيرانية تستهدف الإطاحة بالرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته، وذلك من خلال انقلاب عسكري تم التخطيط له خلال اجتماع سري في مدينة النجف العراقية.

