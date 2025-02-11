تقرير: خطة إيرانية استهدفت الإطاحة بنظام أحمد الشرع

كشف تقرير تركي عن خطة إيرانية تستهدف الإطاحة بالرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته، وذلك من خلال انقلاب عسكري تم التخطيط له خلال اجتماع سري في مدينة النجف العراقية.

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ووفقا لما أفادت به صحيفة (Türkiye Gazetesi) شارك في هذا الاجتماع جنرالات الحرس الثوري الإيراني وضباط من النظام المخلوع، إضافة الى ضباط من النظام السابق، إضافة الى ترتيبات لدعم التنظيمات مثل قسد وتنظيم داعش والحشد الشعبي وتنظيم حزب الله.

وبحسب التقرير تم عقد الاجتماع في فيلا يملكها رجل أعمال شيعي في النجف الأسبوع الماضي، بمشاركة اللواء حسين أكبر، القائد السابق في الحرس الثوري وسفير إيران السابق في دمشق، إضافة الى اللواء أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية للحرس الثوري، ومسؤول العمليات الخاصة في الاستخبارات الإيرانية.

من جانب آخر شارك في الاجتماع قيادات من نظام الأسد ، نذكر منهم اللواء أسعد العلي واللواء محمد خلوف والعميد عادل سرحان والعميد عبد الله مناف الحسن، والعميد محمد سرميني.