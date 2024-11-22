تقرير: "إسرائيل لهوكشتين نرفض مشاركة فرنسا بمراقبة الهدنة ووقف إطلاق النار في لبنان"

أفادت مصادر أن المبعوث الأميركي الخاص، عاموس هوكشتين، سمع من الجانب الإسرائيلي رفضه أن تكون فرنسا جزءا من الاتفاق أو مشاركة في اللجنة الدولية التي ستشرف على تطبيقه. كما أضافت المصادر أن "المسؤولين الإسرائيليين رفضوا ربط ملف النقاط الحدودية المتنازع عليها بالتهدئة واتفاق وقف النار في لبنان".

وكان هوكشتين الذي زار بيروت، الأربعاء المنصرم، حيث تلقى ملاحظات الجانب اللبناني على المقترح الأميركي لوقف النار، أكد على أن الأجواء إيجابية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، ما أرخى بعض أجواء التفاؤل بين اللبنانيين.

فيما كشف مسؤول لبناني رفيع أمس، أن لبنان سعى إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من الجنوب، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس. وقال إن الطرف اللبناني شدد على ضرورة الانسحاب فوراً بمجرد إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني الانتشار في كافة المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة بسرعة إلى ديارهم، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وفي السياق نشرت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، رد فعل رسمي على إصدار المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.

وتوضح الدبلوماسية الفرنسية أن "إصدار هذه الأوامر من قبل الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ليس حكمًا بل إضفاء الطابع الرسمي على الاتهام"، وتابعت"تحيط فرنسا علما بهذا القرار وتذكّر "بالتزامها الطويل الأمد بدعم العدالة الدولية، والتزامها بالعمل المستقل للمحكمة".