المبعوث الأمريكي سيحدد مع نتنياهو خطوطًا حمراء بخصوص سوريا

المبعوث الأمريكي توم بارك سيحدد في اجتماعه غدًا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو خطوطًا حمراء بشأن النشاط الإسرائيلي في سوريا، هكذا أفاد مراسل الشؤون الدبلوماسية في قناتنا العبرية عميعاي شتاين هذا المساء (الأحد).

المبعوث باراك سيصل غداً إلى إسرائيل من أجل الالتقاء بنتنياهو ومسؤولين آخرين حول مجموعة من القضايا الإقليمية، لكنه سيركز على سوريا. في الإدارة الأمريكية، يرون في الرئيس الشرع حليفاً يحاول استقرار الدولة ودفعها إلى الأمام – ولذلك يرغبون في تجنب أي إجراءات يرونها تقوض حكمه.

في الولايات المتحدة يخشون أن تؤدي كثرة العمليات الإسرائيلية إلى انهيار النظام في سوريا، بالإضافة إلى رغبتهم في التوصل إلى اتفاق أمني.

في بداية هذا الشهر فقط، غرد الرئيس ترامب في الشبكة الاجتماعية "تروث" وكتب: "من المهم جدًا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي شيء قد يعيق تطور سوريا إلى دولة مزدهرة. رئيس سوريا الجديد، أحمد الشرع، يعمل بجد للتأكد من حدوث أمور جيدة، وأن تدير سوريا وإسرائيل علاقة طويلة الأمد ومزدهرة معًا".