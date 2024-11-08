حماس: "أحداث أمستردام تؤكد أن استمرار حرب غزة تقود لمثل هذه التداعيات العفوية"

اعتبر القيادي في حماس سامي أبو زهري، اليوم الجمعة، أن "أحداث أمستردام التي وقعت قبل مباراة بالدوري الأوروبي تؤكد أن استمرار حرب غزة دون تدخل دولي تقود لمثل هذه التداعيات العفوية"، وتابع "أحداث أمستردام تؤكد أن استمرار الحرب في غزة، أمام البث الحي والمباشر دون أي تدخل دولي لوقفها ومحاسبة مرتكبيها، من المتوقع أن يقود إلى مثل هذه التداعيات العفوية".

جاءت تلك التصريحات بعدما شهدت أمستردام ليل أمس، اعتداء طال مشجعين إسرائيليين لفريق كرة القدم "مكابي تل أبيب"، ما أثار تنديدات هولندية وإسرائيلية وحتى أممية.

فيما أعلنت شرطة أمستردام اليوم القبض على 62 شخصاً، بعدما وصفت السلطات الاعتداء بـ"العنف المنهجي المعادي للسامية".

وقالت السلطات إن المزيد من قوات الشرطة ستجري دوريات في أمستردام خلال الأيام المقبلة، وتعزز الأمن حول المؤسسات اليهودية في المدينة التي تضم جالية يهودية كبيرة.