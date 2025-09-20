ملصق دعائي لحماس يحذر من أن المختطفين سيشاركون مصير طيار الجيش الإسرائيلي المفقود عام 1986

نشرت حماس صورةً في إطار الحرب النفسية تُظهر 46 مختطفا بالإضافة إلى رون أراد - وهو طيار في سلاح الجو الإسرائيلي مفقود منذ عام 1986 واصفةً إياهم جميعًا بأنهم رون أراد

ملصق دعائي لحماس يظهر الإسرائيليين المختطفين في غزة ورون أراد
ملصق دعائي لحماس يظهر الإسرائيليين المختطفين في غزة ورون أرادHamas handout photo

ملصق دعائي لحماس يُحذّر من أن المختطفين سيشاركون مصير طيار الجيش الإسرائيلي المفقود منذ عام 1986. نشرت حماس صورةً في إطار الحرب النفسية تُظهر 46 مختطفا بالإضافة إلى رون أراد - وهو طيار في سلاح الجو الإسرائيلي مفقود منذ عام 1986 واصفةً إياهم جميعًا بأنهم رون أراد، مُشيرةً إلى أنهم سيشاركون مصير الطيار.وتضمنت الصورة تعليقًا: "بسبب تعنت نتنياهو واستسلام زامير؛ صورة وداع في بداية العملية في غزة".

أُسر أراد على يد حركة أمل الشيعية في أكتوبر 1986 بعد أن أُجبر على القفز من طائرته المقاتلة في مهمة قصف فوق لبنان. كما قفز الطيار، يشاي أفيرام، من الطائرة وتمكن من الفرار. أُدرج في قائمة المفقودين في المعارك لمدة 31 عامًا حتى خلص تقريران استخباراتيان صادران عن استخبارات الجيش الإسرائيلي والموساد إلى وفاته عام 1988. وتأتي أحدث قطعة أثرية للحرب النفسية من الرحكات الفلسطينية بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "قريبة جدًا من 40 من أصل 48 رهينة متبقين في غزة ربما ماتوا"، مضيفًا،"مع ذلك، عملية إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة قد تحررهم".

