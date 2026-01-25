هل سيُجبر حزب جبهة العمل الإسلامي على تغيير اسمه؟

كشف رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات في الأردن، موسى المعايطة، عن وجود ملاحظة قانونية تتعلق باسم حزب جبهة العمل الإسلامي، في ضوء أحكام قانون الأحزاب التي تحظر اعتماد تسميات ذات طابع ديني.

وقال المعايطة، في تصريحات بثتها قناة المملكة مساء السبت، إن جميع الأحزاب المسجلة التزمت بتعديل أنظمتها الداخلية ومواءمتها مع متطلبات القانون، باستثناء مسألة اسم حزب جبهة العمل الإسلامي، رغم تعهد الحزب بإجراء تعديلات على نظامه الأساسي ووثائقه التنظيمية.

وأوضح أن القانون يمنع صراحة التسمية على أساس ديني، مشيرًا إلى أن أحزابًا أخرى بادرت إلى تصويب أوضاعها القانونية، من بينها حزب الوسط الإسلامي، الذي قدّم تعديلات تتضمن التخلي عن التسمية الدينية التزامًا بأحكام القانون.

ويواجه حزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، نقاشًا داخليًا متصاعدًا بشأن إمكانية تغيير اسمه، وسط انقسام داخل مجلس شورى بين من يرى في التسمية جزءًا من الهوية السياسية للحزب، ومن يدعو إلى التكيف مع المتطلبات القانونية لتفادي أي إجراءات محتملة.

وتشير تصريحات المعايطة إلى أن السلطات الأردنية لا تتجه حاليًا نحو حل الحزب، بل تسعى لمعالجة وضعه القانوني ضمن الأطر التشريعية المعمول بها، في ظل مرحلة سياسية حساسة تشهدها الساحة الأردنية.