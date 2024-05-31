بمشاركة مصر والأمم المتحدة: الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا طارئا للاستجابة الإنسانية في غزة

بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية، تساضيف الأردن،يوم 11 يونيو/حزيران الوشيك مؤتمرا دوليا طارئا بمشاركة مصر والأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في غزة، بهدف "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، بحسب البيان الديوان الملكي الأردني.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت إلى "تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة".

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت في وقت سابق من ،اليوم الجمعة، أن "المساعدة الإنسانية التي يسمح بإدخالها إلى قطاع غزة لا تصل إلى السكان"، متهمة السلطات الإسرائيلية بعدم الإيفاء بواجباتها القانونية.

ومن جهته موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن "الولايات المتحدة تخطط لعقد لقاء الأسبوع الوشيك في القاهرة بين مسؤولين أمريكيين ومصريين وإسرائيليين للبحث في إعادة فتح معبر رفح وخطة لضمان أمن الحدود بين مصر وجنوب قطاع غزة".