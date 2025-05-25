"تطورات إطلاق سراح تسوركوف": إيران تدفع باتجاه المفاوضات

"تطورات المحادثات" لإطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية اليزابيث تسوركوف: أفادت وسائل إعلام عراقية الليلة الماضية (السبت) عن صفقة يتم التفاوض عليها لإطلاق سراح تسوركوف - ويبدو أنه سيتم إطلاق سراح عناصر حزب الله المحتجزين لدى إسرائيل مقابلها.

وبحسب التقرير، طلب المفاوضون من الولايات المتحدة التدخل من أجل تأمين إطلاق سراح عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك عنصر في القوات البحرية لحزب الله، عماد أمهز، الذي اختطفته الوحدة "شاييطت 13" في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهو محتجز في إسرائيل. وبالإضافة إليه، هناك حديث عن إطلاق سراح 5 معتقلين إضافيين، بينهم إيرانيون.

وفي البداية، جرت المحادثات بين مسؤولين أمريكيين ومسؤولين عراقيين وممثلين عن الخاطفين، وتضمنت الحديث عن فدية. وطالب الخاطفون في البداية بـ500 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تم تخفيضه لاحقا إلى 200 مليون دولار. لكن الولايات المتحدة ترفض، بحسب التقارير، دفع الفدية، مدعية أن هذه الفدية ستستخدم لتمويل الخاطفين أو إضفاء الشرعية على أنشطتهم، وهو ما أثر على مسار المفاوضات، بحسب مصدر مشارك في المحادثات.

ويأتي هذا التطور بعد أن أمر رئيس الوزراء العراقي المسؤولين الحكوميين المعنيين بوقف تدخلهم في الأمر. وأصبحت المحادثات أكثر جدية بعد أن قررت إيران التدخل في المحادثات نفسها من أجل ضمان إطلاق سراح مواطنيها.

وأوضح المصدر أن تسوركوف بخير وهي الآن في دولة محايدة. وهي بصحة جيدة وهي محتجزة لدى وسيط عربي.